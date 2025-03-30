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- Украина
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Зеленский отреагировал на вражеский удар по Харькову
Агрессор постоянно обстреливает гражданских людей.
Армия РФ ударила по Харькову вечером 29 марта, унеся жизни двух человек. Россия затягивает войну.
Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.
"Мои соболезнования родным и близким. Около 30 человек ранены. Всем оказана необходимая помощь. Спасибо нашим спасателям и медикам, которые ежедневно работают ради наших людей",
В течение недели под ударом находилось большинство регионов Украины. 1310 российских управляемых авиационных бомб, более 1000 ударных дронов, большинство - "Шахеды", еще девять ракет разных типов, включая баллистику. Значительную часть удалось сбить нашим воинам ПВО, мобильных огневых групп, всех задействованных по защите неба подразделений.
"Россия затягивает войну, и мы предоставляем партнерам всю информацию о том, какие удары наносит российская армия и к чему готовится. Мы ожидаем реакции от Америки, Европы и всех наших союзников на этот террор против наших людей", - акцентировал Зеленский.
Он поблагодарил всех лидеров и государств, которые помогают нам с системами ПВО и инвестируют в наше оборонное производство. Всё это помогает защищать Украину.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил с главнокомандующим ОМУ Александром Сырским о ситуации на нашем фронте. Речь также шла о тех районах, где наши силы действуют на территории России.