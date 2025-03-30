Зеленский отреагировал на вражеский удар по Харькову

Президент Украины Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

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Армия РФ ударила по Харькову вечером 29 марта, унеся жизни двух человек. Россия затягивает войну.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

"Мои соболезнования родным и близким. Около 30 человек ранены. Всем оказана необходимая помощь. Спасибо нашим спасателям и медикам, которые ежедневно работают ради наших людей",

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В течение недели под ударом находилось большинство регионов Украины. 1310 российских управляемых авиационных бомб, более 1000 ударных дронов, большинство - "Шахеды", еще девять ракет разных типов, включая баллистику. Значительную часть удалось сбить нашим воинам ПВО, мобильных огневых групп, всех задействованных по защите неба подразделений.

"Россия затягивает войну, и мы предоставляем партнерам всю информацию о том, какие удары наносит российская армия и к чему готовится. Мы ожидаем реакции от Америки, Европы и всех наших союзников на этот террор против наших людей", - акцентировал Зеленский.

Он поблагодарил всех лидеров и государств, которые помогают нам с системами ПВО и инвестируют в наше оборонное производство. Всё это помогает защищать Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил с главнокомандующим ОМУ Александром Сырским о ситуации на нашем фронте. Речь также шла о тех районах, где наши силы действуют на территории России.