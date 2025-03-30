Украинцев атакует смертельная болезнь: кто в группе риска

Вопрос борьбы с туберкулезом годами остается актуальным / © Pixabay

Реклама

Медики предупреждают об эпидемии туберкулеза в Украине.

Кто в группе риска, как распознать заболевание и как его лечить — смотрите на ТСН.ua.

Одна из самых древних болезней

Туберкулез — одна из самых древних известных болезней. К примеру, еще в Египте обнаружены мумии с признаками повреждения костей туберкулезом. Эту бактерию впервые описал в 19 веке немецкий микробиолог Роберт Кох, впоследствии получивший за это открытие Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

Реклама

В Европе в древности туберкулез называли «туберкулезом». Это был смертельный недуг, преследовавший людей. В 1946 году выходец из Украины Зельман Ваксман открыл антибиотик стрептомицин, долгое время являвшийся единственным средством, чтобы преодолеть туберкулез. А внутри прошлого века имя Зельмана Ваксмана, уроженца Винницкой области, стало известно всему миру: его наградили Нобелевской премией «за открытие стрептомицина».

Современный мир

По состоянию на 2023 год, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), туберкулезом заболело почти 11 млн человек. Приблизительно полтора миллиона человек ежегодно умирают от туберкулеза. Эти цифры могут варьироваться в зависимости от региона, доступа к медицинской помощи и другим факторам. Однако туберкулез присутствует во всех странах и возрастных группах. Мировые лидеры на встрече высокого уровня ООН в 2023 году пообещали ускорить усилия по преодолению туберкулеза. Известно, что ВОЗ активно работает над ликвидацией этого заболевания до 2035 года.

Люди с ослабленной иммунной системой имеют значительно более высокий риск заболеть туберкулезом. Человек, живущий с ВИЧ, имеет примерно в 13 раз больше шансов заболеть активным туберкулезом. К сожалению, Украина также входит в список стран с высоким уровнем заболевания этим недугом. Туберкулез остается глобальной проблемой, но современная медицина позволяет контролировать и лечить его эффективнее, чем раньше.

Туберкулез как актуальный вызов для Украины

В одном из исследований, опубликованном Национальным институтом здоровья США в 2023 году речь шла о том, что Украина находится в авангарде одной из крупнейших вспышек туберкулеза в Европе. Это напрямую связано с вооруженным конфликтом на территории Украины. В частности, украинские беженцы в Польше, Германии, Чехии и Словакии имеют более высокий риск заболеть туберкулезом из-за таких факторов, как миграционный стресс, плохое питание и сопутствующие заболевания, говорится в материале.

Это явление вызвало беспокойство, поскольку, согласно отчету ВОЗ, сейчас Украина занимает четвертое место в Европе по уровню заболеваемости туберкулезом, а также 5 место в мире по количеству зарегистрированных случаев заболевания лекарственно-устойчивым туберкулезом. Поэтому она была классифицирована ВОЗ как страна высокого приоритета, то есть одна из 18 стран, на которые приходится немногим более 80% случаев и почти 90% смертей от туберкулеза в Европе. Эпидемия туберкулеза обусловлена ​​многими факторами, которые в аспекте продолжающейся войны еще больше усиливают свое значение.

ВОЗ в отчете 2022 года перечисляет наиболее опасные и распространенные факторы риска туберкулеза, заражения вирусом иммунодефицита, недоедания, употребления алкоголя, курения или диабета. Вооруженные конфликты, как в Украине, так и в других частях мира, а также глобальный продовольственный и энергетический кризис могут усилить влияние туберкулеза, например из-за экономического спада и недоедания.

Ситуация, в которой оказались граждане Украины, заключается в тяжелом доступе к медицинской помощи, большом скоплении людей в бомбоубежищах с отсутствием вентиляции и сопутствующем стрессе, который также способствует распространению туберкулеза. Кроме того, для врачей, обслуживающих пациентов в регионах, где продолжаются боевые действия, выполнять свою работу рискованно и тяжело.

Специфические условия труда, в которых они оказались, усложняют эффективную помощь. Так, например, Центр общественного здоровья в Украине сообщил, что в 2022 году в стране было зарегистрировано 18 510 случаев туберкулеза, что является существенным ростом по сравнению с 2021 годом. Некоторые люди не обращаются к врачу общей практики с тревожными симптомами, потому что во время военного положения и связанных с ним переселений в другие части страны, борьбы за их жизнь, война ставит на первый план другие приоритеты. Избегание визитов к врачу также является результатом дезинформации.

Итак, кажется, что количество случаев, зарегистрированных во время войны, недооценено. Только послевоенная статистика покажет реальные цифры заражения. Кроме того, угроза риска распространения инфекционных заболеваний также растет с переселением граждан Украины из наиболее уязвимых восточных регионов на запад страны.

Ученый Юлия Сенько делится: во время войны пациентов становится больше. И гражданских, и военных. Кроме людей с ослабленным иммунитетом, страдающих хроническими заболеваниями, есть еще несколько зон риска, объясняют в Центре общественного здоровья.

Именно эти люди должны проходить обследование на туберкулез каждый год.

Если вы не в группе риска, но чувствуете боль в груди, осложненное дыхание, постоянную слабость, быструю и беспричинную потерю веса, потливость ночью и повышенную температуру в течение недели — это уже симптомы болезни.

Лечение туберкулеза

Лечение туберкулеза продолжается и состоит из комбинированной антибактериальной терапии. Оно контролируется врачом и длится от 6 месяцев до 2 лет в зависимости от формы заболевания.