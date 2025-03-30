Українців атакує смертельна хвороба: хто у групі ризику

Питання боротьби з туберкульозом роками залишається актуальним / © Pixabay

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Медики попереджають про епідемію туберкульозу в Україні.

Хто у групі ризику, як розпізнати захворювання та як необхідно його лікувати — дивіться на ТСН.ua.

Одна з найдавніших хвороб

Туберкульоз — одна з найдавніших відомих хвороб. До прикладу, ще у Єгипті виявлені мумії з ознаками пошкодження кісток туберкульозом. Цю бактерію вперше описав у 19 столітті німецький мікробіолог Роберт Кох, який згодом отримав за це відкриття Нобелівську премію з фізіології та медицини.

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В Європі в давні часи туберкульоз називали «сухотами». Це була смертельна недуга, що переслідувала людей. 1946 року виходець з України Зельман Ваксман відкрив антибіотик стрептоміцин, який тривалий час був єдиним засобом, щоб подолати туберкульоз. А всередині минулого століття ім’я Зельмана Ваксмана, уродженця Вінниччини, стало відоме всьому світові: його нагородили Нобелівською премією «за відкриття стрептоміцину».

Сучасний світ

Станом на 2023 рік, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), на туберкульоз захворіло майже 11 млн осіб. Приблизно півтора мільйона людей щороку помирають від туберкульозу. Ці цифри можуть варіюватися в залежності від регіону, доступу до медичної допомоги та інших факторів. Однак, туберкульоз присутній у всіх країнах і вікових групах. Світові лідери на зустрічі високого рівня ООН 2023 року пообіцяли прискорити зусилля з подолання туберкульозу. Відомо, що ВООЗ активно працює над ліквідацією цього захворювання до 2035 року.

Люди з ослабленою імунною системою мають значно вищий ризик захворіти на туберкульоз. Людина, яка живе з ВІЛ, має приблизно в 13 разів більше шансів захворіти на активний туберкульоз. На жаль, Україна також входить до списку країн із високим рівнем захворювання на цю недугу. Туберкульоз залишається глобальною проблемою, але сучасна медицина дає можливість контролювати та лікувати його ефективніше, ніж раніше.

Туберкульоз як актуальний виклик для України

В одному з досліджень, опублікованому Національним інститутом здоров’я США 2023 року йшлося про те, що Україна перебуває в авангарді одного з найбільших спалахів туберкульозу в Європі. Це безпосередньо пов’язано зі збройним конфліктом на теренах України. Зокрема, українські біженці в Польщі, Німеччині, Чехії та Словаччині мають вищий ризик захворіти на туберкульоз через такі фактори, як міграційний стрес, погане харчування та супутні захворювання, йдеться у матеріалі.

Це явище викликало занепокоєння, оскільки, згідно зі звітом ВООЗ, наразі Україна посідає четверте місце в Європі за рівнем захворюваності на туберкульоз, а також 5 місце у світі за кількістю зареєстрованих випадків захворювання на лікарсько-стійкий туберкульоз. Тому вона була класифікована ВООЗ як країна високого пріоритету, тобто одна з 18 країн, на які припадає трохи більше 80% випадків і майже 90% смертей від туберкульозу в Європі. Епідемія туберкульозу обумовлена ​​багатьма факторами, які в аспекті війни, що триває, ще більше посилюють своє значення.

ВООЗ у звіті від 2022 року перелічує найнебезпечніші та найпоширеніші фактори ризику туберкульозу, зараження вірусом імунодефіциту, недоїдання, вживання алкоголю, куріння чи діабету. Збройні конфлікти, як в Україні, так і в інших частинах світу, а також глобальна продовольча та енергетична криза можуть посилити вплив туберкульозу, наприклад, через економічний спад та недоїдання.

Ситуація, в якій опинилися громадяни України, полягає у важкому доступі до медичної допомоги, великому скупченні людей у бомбосховищах з відсутністю вентиляції та супутньому стресі, який також сприяє поширенню туберкульозу. Окрім того, для лікарів, які обслуговують пацієнтів у регіонах, де тривають бойові дії, виконувати свою роботу ризиковано та важко.

Специфічні умови праці, в яких вони опинилися, ускладнюють ефективну допомогу. Так, до прикладу, Центр громадського здоров’я в Україні повідомив, що 2022 року в країні було зареєстровано 18 510 випадків туберкульозу, що є суттєвим зростанням порівняно з 2021 роком. Деякі люди не звертаються до лікаря загальної практики з тривожними симптомами, тому що під час воєнного стану та пов’язаних з ним переселень в інші частини країни, боротьби за їх життя, війна ставить на перший план інші пріоритети. Уникнення візитів до лікаря також є результатом дезінформації.

Отже, здається, що кількість випадків, зареєстрованих під час війни, недооцінена. Лише післявоєнна статистика покаже реальні цифри заражень. Крім того, загроза ризику поширення інфекційних захворювань також зростає з переселенням громадян України з найбільш вразливих східних регіонів на захід країни.

Науковиця Юлія Сенько ділиться: під час війни пацієнтів стає більше. І цивільних, і військових. Окрім людей з ослабленим імунітетом, які мають хронічні захворювання, є ще кілька зон ризику, пояснюють у Центрі громадського здоров’я.

Саме ці люди мають проходити обстеження на туберкульоз щороку.

Якщо ж ви не в групі ризику, але відчуваєте біль у грудях, ускладнене дихання, постійну слабкість, швидку і безпричинну втрату ваги, пітливість уночі та підвищену температуру впродовж тижня — це вже симптоми хвороби.

Лікування туберкульозу

Лікування туберкульозу триває і складається з комбінованої антибактеріальної терапії. Воно контролюється лікарем і триває від 6 місяців до 2 років, залежно від форми захворювання.