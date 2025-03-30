Зеленський відреагував на ворожий удар по Харкову

Президент Украъни Володимир Зеленський / © t.me/V_Zelenskiy_official

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Армія РФ вдарила по Харкову ввечері 29 березня, забравши життя двох людей. Росія затягує війну.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

“Мої співчуття рідним та близьким. Близько 30 людей поранено. Усім надана необхідна допомога. Дякую нашим рятівникам та медикам, які щоденно працюють заради наших людей”,

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Протягом тижня під ударом була більшість регіонів України. 1310 російських керованих авіаційних бомб, понад 1000 ударних дронів, більшість — “Шахеди”, ще дев’ять ракет різних типів включно з балістикою. Значну частину вдалося збити нашим воїнам ППО, мобільних вогневих груп, усіх задіяних для захисту неба підрозділів.

“Росія затягує війну, і ми надаємо партнерам усю інформацію про те, яких ударів завдає російська армія та до чого готується. Ми очікуємо реакції від Америки, Європи та всіх наших союзників на цей терор проти наших людей”, — акцентував Зеленський.

Він подякував усім лідерам і державам, які допомагають нам із системами ППО та інвестує в наше оборонне виробництво. Усе це допомагає захищати Україну.

Раніше президент України Володимир Зеленський говорив з головнокомандувачем ЗМУ Олександром Сирським про ситуацію на нашому фронті. Також йшлося про ті райони, де наші сили діють на території Росії.