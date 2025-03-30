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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
37
Время на прочтение
1 мин

Враг продвинулся на Донетчине — DeepState

К сожалению, фиксируются успехи противника.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Фронт

Фронт / © ТСН.ua

Появилась обновленная карта DeepState. Оккупанты продвинулись в Донецкой области.

Об этом сообщает DeepState.

"Враг продвинулся возле Преображенки, Александрополя и Нового", — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил с главнокомандующим ОМУ Александром Сырским о ситуации на нашем фронте. Речь также шла о тех районах, где наши силы действуют на территории России.

Дата публикации
Количество просмотров
37
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