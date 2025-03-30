- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 37
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг продвинулся на Донетчине — DeepState
К сожалению, фиксируются успехи противника.
Появилась обновленная карта DeepState. Оккупанты продвинулись в Донецкой области.
Об этом сообщает DeepState.
"Враг продвинулся возле Преображенки, Александрополя и Нового", — говорится в сообщении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил с главнокомандующим ОМУ Александром Сырским о ситуации на нашем фронте. Речь также шла о тех районах, где наши силы действуют на территории России.