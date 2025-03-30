Масштабное наступление РФ: когда враг может его начать

Наступление РФ

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У России нет сил для масштабного наступления в ближайшие несколько месяцев. Он возможен не раньше середины или конца лета.

Об этом сказал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко.

Россия продолжает формировать новые части для возможного наступления. Враг накапливает резервы.

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"Я думаю, что они готовы будут не раньше середины-конца лета", — говорит секретарь Комитета.

Он также прокомментировал новость о якобы планах РФ "прорвать фронт на 1000 км". По его словам, речь идет о ширине линии боевых действий. В то же время столь масштабный прорыв невозможен из-за ограниченных ресурсов.

"Но это нереальная история иметь такие средства, чтобы прорвать такой фронт", — уверяет Костенко.

По его словам, у России есть такие резервы, чтобы "ползти", как под Покровском. Особенно если перебросит резервы Курщины.

Напомним, в AP написали, что войска РФ готовятся начать новое наступление уже в ближайшие недели. Кремль стремится максимизировать давление на Украину и усилить свою переговорную позицию на переговорах по прекращению огня.