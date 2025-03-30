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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Масштабний наступ РФ: коли ворог може його розпочати

Не існує такої армії, яка може відразу наступати на 800-1000 кілометрів.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Наступ РФ

Наступ РФ

Росія не має сил для масштабного наступу найближчі декілька місяців. Він можливий не раніше середини або кінця літа.

Про це сказав секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Роман Костенко.

Росія продовжує формувати нові частини для можливого наступу. Ворог накопичує резерви.

“Я думаю, що вони готові будуть не раніше середини-кінця літа”, — говорить секретар Комітету.

Він також прокоментував новину про нібито плани РФ “прорвати фронт на 1000 км”. За його словами, йдеться про ширину лінії бойових дій. Водночас настільки масштабний прорив неможливий через обмежені ресурси.

"Але це нереальна історія мати такі засоби, щоб прорвати такий фронт”, — запевняє Костенко.

За його словами, Росія має такі резерви, щоб “повзи”, як під Покровськом. Особливо, якщо перекине резерви Курщини.

Нагадаємо, в AP написали, що війська РФ готуються розпочати новий наступ вже найближчими тижнями. Кремль прагне максимізувати тиск на Україну та посилити свою переговорну позицію на переговорах про припинення вогню.

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