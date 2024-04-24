Як посадити та виростити магнолію в Україні: секрети догляду

Вважається, що магнолія росте в теплому кліматі, тому не кожний ризикне посадити цю чудову рослину. Насправді магнолію можна вирощувати я в Україні, вона добре приживається, головне – обрати правильний сорт і дотримуватися правил вирощування.

Сорти магнолії для вирощування в Україні

Фахівці рекомендують саджати гібридні сорти рослини.

Основні переваги гібридних форм — це хороша зимостійкість саджанців, тривале цвітіння, бутони відкриваються не всі відразу, а послідовно. Компактна форма кущів дозволяє вирощувати саджанці магнолії навіть у невеликих садах, у вазонах на терасах.

Серед найбільш зимостійких різновидів магнолії, які витримують морози від 20 до 30 градусів такі сорти як магнолія гібридна «Сюзан», магнолія зірчаста «Роял Стар», «Блек Тюліп», «Суланжа Галаксі», магнолія «Суланжа Альба Суперба», магнолія лілієквіткова «Нігра».

Але, який би сорт ви не обрали, у перші три роки бажано захищати наземну частину дерева від морозу. Спочатку вкривають кореневу систему, використовуючи плівку, торф або інші матеріали. Потім акуратно загортають плівками крону, прикриваючи зверху колючим гіллям.

Вибір саджанця та місця садіння для рослини

Правильний вибір саджанця – запорука успіху зростання рослини. При виборі саджанців звертайте увагу на наявність розгалуженої кореневої системи. Коріння має бути рівне. Потовщення, ущільнення, вузлики не допускаються в кореневій системі саджанця. Особливо тонке коріння має бути покрите глиняним розчином. Цей захист від висихання при транспортуванні перед посадкою. Ще краще вибирати саджанець із закритою кореневою системою.

Найкращий ґрунт для магнолії — це суміші листової землі, піску і торфу, взятих в пропорціях 3:2:2. Кислотність ґрунту повинна бути від 6 до 7,5.

Коли краще садити магнолію, особливості поливу

Висаджувати магнолію краще навесні, щоб за літо рослини зміцніла, та легко перенесла зиму. Саджанці рекомендується розміщувати на віддалі від дорослих дерев або високих садових будівель, щоб вони не потрапляли у тінь Якщо молоді рослини висаджують в тінь, їх розвиток буде сильно затримуватися.

Зайва кількість води може призвести до гниття кореневої системи, а у літню спеку залита коренева система просто зіпріє. Перелиті деревця страждатимуть влітку від опіків кори, тому полив необхідно проводити дозовано, а верхню поверхню ґрунту рекомендується акуратно розпушувати кілька разів за сезон.

Щоб зорієнтуватися, скільки води потрібно для молодих саджанців, потрібно звернути увагу на листя. Якщо листя має яскраве зелене забарвлення і пружне, достатньо 3-5 л води на саджанець за один полив. А якщо листя пожовтіло, потрібно витратити до 7 л води. Поливати потрібно декілька тижнів, з частотою один-два рази на тиждень. Якщо пройшов дощ – один полив пропускають.

Підживлення та обрізка магнолії

Після двох років з моменту посадки магнолію підгодовують. Ранньою весною під кожну рослину вносять азотні добрива, ближче до осені магнолії поливають розчином нітроамофоски (20 г на 20 л води).

У перші роки життя крону магнолії не стрижуть. Рослина сама регулює кількість пагонів, що відростають, набуваючи з часом кущової форми. Після зимівлі бажано провести санітарну обрізку гілок пошкоджених морозом.

Як бачимо, магнолія та догляд за нею не викликають особливого клопоту, вирощувати її зможе будь-який початківець, садівник любитель.

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