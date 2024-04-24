Как посадить и вырастить магнолию в Украине: секреты ухода

Считается, что магнолия растет в теплом климате, поэтому не каждый рискнет посадить это замечательное растение. На самом деле магнолию можно выращивать в Украине, она хорошо приживается, главное – выбрать правильный сорт и соблюдать правила выращивания.

Сорта магнолии для выращивания в Украине

Специалисты рекомендуют сажать гибридные сорта растения.

Основные преимущества гибридных форм – это хорошая зимостойкость саженцев, длительное цветение, бутоны открываются не все сразу, а последовательно. Компактная форма кустов позволяет выращивать саженцы магнолии даже в небольших садах, в горшках на террасах.

Среди наиболее зимостойких разновидностей магнолии, которые выдерживают морозы от 20 до 30 градусов, такие сорта как магнолия гибридная «Сюзан», магнолия звездчатая «Роял Стар», «Блэк Тюлип», «Суланжа Галакси», магнолия «Суланжа Альба Суперба», Нигра».

Но какой бы сорт вы ни выбрали, в первые три года желательно защищать наземную часть дерева от мороза. Сначала покрывают корневую систему, используя пленку, торф или другие материалы, затем аккуратно заворачивают пленками крону, прикрывая сверху колючими ветками.

Выбор саженца и места посадки для растения

Правильный выбор саженца – залог успеха роста растения. При выборе саженцев обращайте внимание на наличие разветвленной корневой системы. Корни должны быть ровными. Утолщения, уплотнения, узелки не допускаются на корневой системе саженца. Особенно тонкие корни должны быть покрыты глиняным раствором. Эта защита от высыхания при транспортировке перед посадкой. Еще лучше выбирать саженец с закрытой корневой системой.

Лучшая почва для магнолии – это смеси листовой земли, песка и торфа, взятых в пропорциях 3:2:2. Кислотность грунта должна быть от 6 до 7,5.

Когда лучше сажать магнолию, особенности полива

Высаживать магнолию лучше весной, чтобы за лето растения окрепло и легко перенесла зиму. Саженцы рекомендуется размещать на расстоянии от взрослых деревьев или высоких садовых построек, чтобы они не попадали в тень.

Излишнее количество воды может привести к гниению корневой системы, а в летнюю жару залитая корневая система просто будет преть. Перелитые деревца будут страдать летом от ожогов коры, поэтому полив необходимо проводить дозировано, а верхнюю поверхность почвы рекомендуется аккуратно разрыхлять несколько раз в сезон.

Чтобы сориентироваться сколько воды нужно для молодых саженцев, нужно обратить внимание на листья. Если листья имеют яркую зеленую окраску и упругую, достаточно 3-5 л воды на саженец за один полив. А если листья пожелтели, нужно потратить до 7 л воды. Поливать нужно несколько недель с частотой один-два раза в неделю. Если прошел дождь, то один полив пропускают.

Подкормка и обрезка магнолии

После двух лет с момента посадки магнолию подкармливают. Ранней весной под каждое растение вносят азотные удобрения, ближе к осени магнолии поливают раствором нитроаммофоски (20 г на 20 л воды).

В первые годы жизни кроны магнолии не обрезают. Растение само регулирует количество отрастающих побегов, приобретая со временем кустовую форму. После зимовки желательно провести санитарную обрезку ветвей, поврежденных морозом.

Как видим, магнолия и уход за ней не вызывают особых хлопот, выращивать ее сможет любой начинающий садовод любитель.

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