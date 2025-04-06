Подростки 15–17 лет не вернутся в Украину: эксперт назвал причину

Подростки. Фото иллюстративное / © Pixabay

Реклама

Украинские подростки 15–17 лет, которые уже адаптировались к жизни за границей, могут уже никогда не вернуться на Родину.

Такое мнение высказал доктор философских наук, профессор, проректор Европейского университета Сергей Ягодзинский, передает «Киев 24».

Эксперт призвал власти сделать все возможное для сохранения демографического потенциала, а не создавать риски его утраты.

Реклама

По его мнению, попытки возвращать семьи из-за границы и заставлять студентов обязательно учиться офлайн могут иметь обратный эффект и оттолкнуть юных украинцев от Родины.

Ягодзинский отмечает, что уже адаптированные к жизни за рубежом подростки 15–17 лет, скорее всего, уже никогда не вернутся в Украину.

«И это касается не только школьников, но и студентов, которым 20–21 год. Чем младше — тем процесс адаптации легче. Поэтому если на чашу весов ставить образование или демографию, я бы выбрал демографию», — отметил он.

Ранее демограф рассказал, сколько детей должно рождаться, чтобы в Украине увеличивалось население.