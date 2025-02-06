Каким может быть население Украины: демограф ошарашил прогнозом

Александр Гладун объяснил, какой будет приемлемая численность населения в Украине и что для этого нужно сделать.

Демограф, заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун считает, что население Украины будет постепенно сокращаться. А потому власти нужно будет стабилизировать это на приемлемом уровне.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

Он отметил, что количество населения в Украине постоянно сокращается, однако власть пока не делает заметных шагов, чтобы это изменилось.

"Угрожает тем, что численность населения будет постепенно сокращаться. Сокращение началось после 1993 года. Примерно такая же ситуация будет наблюдаться и после окончания войны - население будет постепенно сокращаться. Государству и всем гражданам надо стараться сделать так, чтобы стабилизировать численность населения на каком-то приемлемом уровне, например, 30 миллионов", - пояснил он.

Он отметил, что нужно принимать меры по повышению рождаемости и увеличению продолжительности жизни в Украине.

Интервью с Александром Гладуном можно прочитать по ссылке.

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