У РНБО пояснили, навіщо Путіну паузи у війні

Володимир Путін / © Associated Press

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У РНБО пояснили, навіщо російський диктатор Володимир Путін робить паузи у війні. Мета — отримати вигідніші умови для її продовження.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

“Путін вкотре довів дронами і ракетами, що будь-які його паузи у війні він робить, бо це тактичний хід, аби отримати вигідні умови для її продовження”, — стверджує він.

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Нагадаємо, у Москві не вистачило дня, щоб відповісти як на пропозицію повного припинення вогню на наступні 30 діб після Великодня, так і на пропозицію продовжити хоча б тишу в небі щодо цивільної інфраструктури та утриматись від ударів ракетами й дронами.