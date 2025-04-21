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В СНБО объяснили, зачем Путину паузы в войне
РФ не намерена прекращать войну.
В СНБО объяснили, зачем российский диктатор Владимир Путин совершает паузы в войне. Цель – получить более выгодные условия для ее продления.
Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
"Путин еще раз доказал дронами и ракетами, что любые его паузы в войне он делает, потому что это тактический ход, чтобы получить выгодные условия для ее продолжения", — утверждает он.
Напомним, в Москве не хватило дня, чтобы ответить как на предложение полного прекращения огня на следующие 30 суток после Пасхи, так и на предложение продолжить хотя бы тишину в небе по поводу гражданской инфраструктуры и удержаться от ударов ракетами и дронами.