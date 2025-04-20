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"Это медийный трюк": Чехия раскритиковала "Пасхальное перемирие" Путина
Министр иностранных дел Чехии назвал действия России лицемерием.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский резко отреагировал на так называемое "пасхальное перемирие", объявленное российским президентом Владимиром Путиным.
В эфире программы на CNN Prima NEWS он сравнил действия России с лицемерием.
"Это все равно, что объявить голодание между завтраком и обедом, а втайне есть конфеты. Мы видим, что атаки продолжаются. Украина сообщает о нескольких ударах, поэтому это перемирие — скорее медийный трюк, чем реальность", — заявил Липовский.
Он отметил, что Россия отказалась от 30-дневного прекращения огня, предложенного Украиной:
"Путин никогда не соглашался на это и стал выдвигать другие условия. Надо смотреть на реальность, а не на слова".
Министр также выразил сомнения в истинных намерениях Кремля:
"Если бы Россия не хотела войны, она бы ее не начинала. Единственный шанс сейчас — это успешная защита Украины, чтобы Россия не достигла своих целей. Они не смогли уничтожить Украину за три года. Возможно, когда-нибудь они решат договориться".
Ранее сообщалось, что на Лиманском направлении оккупационные войска России под прикрытием "пасхального перемирия" создают новые пути для опрокидывания тяжелой техники.