"Это медийный трюк": Чехия раскритиковала "Пасхальное перемирие" Путина

Флаг Чехии. / © pixabay.com

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Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский резко отреагировал на так называемое "пасхальное перемирие", объявленное российским президентом Владимиром Путиным.

В эфире программы на CNN Prima NEWS он сравнил действия России с лицемерием.

"Это все равно, что объявить голодание между завтраком и обедом, а втайне есть конфеты. Мы видим, что атаки продолжаются. Украина сообщает о нескольких ударах, поэтому это перемирие — скорее медийный трюк, чем реальность", — заявил Липовский.

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Он отметил, что Россия отказалась от 30-дневного прекращения огня, предложенного Украиной:

"Путин никогда не соглашался на это и стал выдвигать другие условия. Надо смотреть на реальность, а не на слова".

Министр также выразил сомнения в истинных намерениях Кремля:

"Если бы Россия не хотела войны, она бы ее не начинала. Единственный шанс сейчас — это успешная защита Украины, чтобы Россия не достигла своих целей. Они не смогли уничтожить Украину за три года. Возможно, когда-нибудь они решат договориться".

Ранее сообщалось, что на Лиманском направлении оккупационные войска России под прикрытием "пасхального перемирия" создают новые пути для опрокидывания тяжелой техники.