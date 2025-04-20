Пиар-акция Путина: Маломуж прокомментировал пасхальное перемирие

Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж / © Офіційний сайт Президента України

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Кремлевский диктатор Владимир Путин сделал из перемирия по случаю Пасхи такую себе «пиар-акцию», которая имела целью показать его «миротворцем».

Такое мнение высказал украинский генерал, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в комментарии «Киев24».

«Сколько ни объявляла Россия перемирие, ни разу с 2014 года она его не соблюдала, особенно в период широкомасштабной агрессии. Поэтому и на этот раз, однозначно, этого [перемирия — ред.] не предусматривалось. Путин использовал это для пиар-акции, что якобы он является инициатором перемирия, хотя является инициатором агрессивной войны и агрессивных ударов», — объяснил он.

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По словам генерала, эта «пиар-акция» Путина была рассчитана, прежде всего, на Соединенные Штаты, а также на «внутреннего потребителя» — рядовых россиян. В то же время, не исключено, что российский президент таким образом пытается обвинить Украину в том, что война до сих пор продолжается.

«Путин хочет продемонстрировать на международных площадках, что Украина якобы не соблюдает перемирие. Так он хочет провоцировать разные операции, чтобы либо обвинить Украину, либо продвинуться на отдельных направлениях», — отметил Маломуж.

Напомним, по информации президента Украины Владимира Зеленского, с начала суток 20 апреля российская армия более 2000 раз нарушала режим прекращения огня на фронте.