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- Війна
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В Україні не було повітряних тривог: Зеленський пропонує продовжити такий формат перемир’я
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У неділю, 20 квітня, під час оголошеного президентом Росії Володимиром Путіним «Великоднього перемир’я» в Україні не було повітряних тривог.
Президент України Володимир Зеленський запропонував продовжити на 30 діб бодай такий формат тиші.
«Це формат тиші, яка досягнута і яку найлегше продовжити. Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження», — заявив він.
При цьому український лідер додав, що Якщо Росія не погодиться на такий крок, це буде доказом, що вона хоче робити й надалі тільки те, що знищує життя людей і продовжує війну.