"Театр для одного глядача": WP про те, навіщо Путін бреше про перемир'я

Російський диктатор Путін і президент США Дональд Трамп / © Getty Images

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Російський диктатор Путін оголосив про так зване «Великоднє перемир’я». Натомість президент Володимир Зеленський заявив, що з 10-ї ранку спостерігається лише збільшення кількості російських обстрілів.

У виданні The Washington Post вирішили нагадати, що І Росія, і Україна пропонували аналогічні припинення бойових дій у минулому.

Так, Організація Об’єднаних Націй запропонувала Великоднє перемир’я у квітні 2022 року, на що Україна погодилася, але Росія відхилила його. РФ також пропонувала перемир’я під час Різдва 2023 року, яке Україна відхилила.

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Також Москва погодилася на обмежене припинення ударів по енергетичній інфраструктурі в березні, проте кількість загиблих цивільних від російських ударів за цей час лише збільшилася.

«Я не вважаю це (Великоднє перемир’я) серйозним показником того, що Путін готовий до миру. Це явно маневр, щоб залишитися в милості президента Трампа. Якби Путін був серйозно налаштований, він би погодився на довше перемир’я, на яке вже погодилися українці», — каже Ерік Чіарамелла, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир, який раніше працював заступником офіцера національної розвідки США з питань Росії.

Російський науковець, який говорив на умовах анонімності, сказав, що заява Путіна про короткочасне великоднє перемир’я відбулася, коли Кремль зрозумів, що «їм потрібно зробити якийсь жест, щоб перекинути м’яч на майданчик іншої сторони».

«Це театр для одного глядача — Дональда Трампа», — сказав він.

Раніше відомий український журналіст Віталій Портников пояснив, навіщо Путіну «Великоднє перемир’я».