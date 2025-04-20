Нова доповідь Сирського: чи діє "Великоднє перемир'я" на фронті

Зеленський заслухав доповідь Сирського про те, чи діє перемир'я / © ТСН.ua

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Президент Володимир Зеленський заслухав нову доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті станом на 12:00 Великодня.

Про це глава держави написав у соцмережах.

За словами президента, Попри те, що Україна заявила про дзеркальний характер своїх дій у відповідь Росії, починаючи з 10-ї ранку спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування РФ дронів-камікадзе.

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За його словами, лише по FPV є збільшення у два рази з боку російської армії. Найбільш активні дії російська армія цього ранку проводить на Покровському та Сіверському напрямках. На цих та деяких інших частинах фронту триває застосування російського важкого озброєння.

Загалом, за час із 00:00 до 12:00 цієї доби відбулося вже 26 російських штурмових дій, зазначає Зеленський.

Він запевнив, що українська сторона фіксує кожне порушення Росією їхньої ж власної обіцянки повної тиші на весь час Великодня й надасть партнерам відповідну інформацію.

«Фактично або Путін не контролює повністю свою армію, або ситуація доводить, що в них у Росії немає мети справжнього руху до завершення війни і їм потрібен тільки вигідний піар в медіа. Добре, що хоч не було повітряних тривог. Дякуємо всім ЗМІ, подкастерам, блогерам, кожному й кожній, хто поширює правду про те, що відбувається. Варто транслювати не служби з Москви, а тиснути на Москву», — сказав глава держави.

Зеленський закликав світову спільноту тиснути на РФ, щоб Москва погодилася на повне припинення вогню та зберегли його щонайменше на 30 днів після Великодня, щоб дати шанс дипломатії.

Нагадаємо, що російський диктатор Путін оголосив про так зване «Великоднє припинення вогню» на всій лінії фронту.