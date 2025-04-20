"Театр для одного зрителя": WP о том, зачем Путин лжет о перемирии

Российский диктатор Путин и президент США Дональд Трамп / © Getty Images

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Российский диктатор Путин объявил о так называемом «Пасхальном перемирии». В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что с 10 утра наблюдается лишь увеличение количества российских обстрелов.

В издании The Washington Post решили напомнить, что и Россия, и Украина предлагали аналогичные прекращения боевых действий в прошлом.

Так, Организация Объединенных Наций предложила Пасхальное перемирие в апреле 2022 года, на что Украина согласилась, но Россия отклонила его. РФ также предлагала перемирие во время Рождества 2023 года, которое Украина отклонила.

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Также Москва согласилась на ограниченное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре в марте, однако количество погибших от российских ударов за это время только увеличилось.

«Я не считаю это (Пасхальное перемирие) серьезным показателем того, что Путин готов к миру. Это очевидно маневр, чтобы остаться в милости президента Трампа. Если бы Путин был серьезно настроен, он бы согласился на более длинное перемирие, на которое уже согласились украинцы», — говорит Эрик Чиарамелла, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, ранее работавший заместителем офицера национальной разведки США по России.

Российский ученый, говоривший на условиях анонимности, сказал, что заявление Путина о кратковременном пасхальном перемирии произошло, когда Кремль понял, что «им нужно сделать какой-то жест, чтобы перебросить мяч на площадку другой стороны».

«Это театр для одного зрителя — Дональда Трампа», — сказал он.

Ранее известный украинский журналист Виталий Портников объяснил, зачем Путину «Пасхальное перемирие».