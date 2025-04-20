Почему Путин объявил "Пасхальное перемирие": британский аналитик назвал три важные причины

Президент РФ Владимир Путин / © Фото из открытых источников

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Президент государства-агрессора Владимир Путин имел по меньшей мере три причины для того, чтобы объявить так называемое «Пасхальное перемирие», которого, правда, российские оккупанты не соблюдают.

Почему хозяин Кремля предложил прекратить огонь, объяснил военный аналитик Sky News Шон Белл.

По его словам, таким образом Путин, прежде всего, пытается продемонстрировать себя «миротворцем» перед самими россиянами, чтобы получить поддержку своей политики.

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Вторая причина, как говорит Белл, «намного более цинична» и заключается в том, что Путин хочет выиграть время для передислокации 50 000 российских войск из почти полностью освобожденной Курской области к линии фронта на Донбассе.

«Я совсем не удивлюсь, если Россия использует эту паузу, чтобы переместить свои силы и быть готовой к следующему большому наступлению», — предположил аналитик.

Также Белл предполагает, что причина объявленного перемирия заключается в обеспокоенности Кремля тем, что Дональд Трамп и США могут отказаться от планов реинтеграции Москвы в мировое сообщество.

«Трамп предлагает Путину вариант: вернуться из статуса изгоя, потенциально вернуться в G8, не иметь НАТО на пороге, избавиться от некоторых санкций. Я подозреваю, что Путин будет немного обеспокоен тем, что непредсказуемый Трамп может внезапно снова поддержать Украину», — отметил аналитик.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее предупредил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность выхода из переговорного процесса относительно мира в Украине в случае, если одна из сторон продолжит препятствовать достижению компромисса.