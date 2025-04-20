"Перемирие" от Путина: что происходит на горячих участках фронта— подробности DeepState

Война в Украине / © ТСН

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Во время объявленного президентом РФ Владимиром Путиным так называемого Пасхального перемирия украинские бойцы на фронте почти не чувствуют обещанного режима прекращения огня.

Об этом сообщают аналитики DeepState, которые опросили около полусотни украинских военнослужащих, находящихся на линиях боевого столкновения.

Описание ситуации на фронте от 18 до 22 часов 19 апреля:

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Орехов, Каменское – прилеты арты, дроны врага работают;

Бурлацкое - продолжаются обстрелы;

Андреевка и Алексеевка - обстрелы;

немного затихло в районе Надеевки и Котляровки;

Успеновка - штурмовые действия;

юг Покровска – минометные обстрелы позиций каждые 20-30 мин;

севернее Торецкого - арта и штурмы;

Часов Яр и южный фас - обстрелы;

Лиманское направление – уменьшилась интенсивность;

район Купянска - обстрелы;

Фиголовка - затихло пока;

Липцы – обстрелы.

"На отдельных участках действительно есть тишина, но сегодня еще суббота, а враг на выходные по всей линии столкновения дает отдохнуть большой части личного состава", - отметили в DeepState.

В мониторинговой группе отметили, что вечером 19 апреля враг нанес удары по Доброполью и Херсону.

«Перемирие не может быть односторонним, о таких вещах стороны должны договариваться заблаговременно. И мы надеемся, наше военно-политическое руководство не будет вестись на провокации, а в случае необходимости будет давать разрешение на ответ без политических спекуляций, потому что на кону жизнь бойцов», — говорится в сообщении.

В DeepState предположили, что враг пытается сделать картинку для «американских партнеров», чтобы показать, какой он «миротворец» и способен самостоятельно остановить боевые действия — участие Украины не обязательно в таком случае. Если же ВСУ будут наносить ответные удары, их обвинят в нарушении договоренностей, которых не было.

Напомним, президент Зеленский ранее сообщил, что, несмотря на объявленное 19 апреля президентом России Владимиром Путиным Пасхальное «перемирие», на некоторых участках фронта продолжаются российские штурмовые действия и не стихает российская артиллерия.