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"Мы готовы ко всему": Ермак прокомментировал путинское перемирие
Руководитель ОПУ сообщил, что РФ не соблюдает «пасхальное перемирие», которое сама предложила.
США предложили безусловное прекращение огня еще 11 марта и Украина согласилась. Но Россия отказалась от этого соглашения и продолжила свой террор — наносила удары по гражданским украинцам, которые повлекли гибель людей, среди которых были и дети.
Об этом написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.
«Нам нужна безусловная тишина. Украина будет отвечать тишиной на тишину, прекращением огня на прекращение огня. Важно, если действительно огонь будет прекращен сейчас, продолжить это и после 20 апреля. Россия должна прекратить огонь навсегда, прекратить войну», — отметил он.
Ермак подчеркнул, что власти и Силы обороны Украины готовы к любому развитию событий.
«Мы готовы ко всему, армия тоже», — подчеркнул он.
Руководитель ОПУ добавил, что сейчас обещание РФ полностью прекратить огонь не выполняется, боевые действия и обстрелы украинских городов продолжаются.
Напомним, российское «пасхальное перемирие» в Херсонской области началось ударом дронов по многоэтажке. В результате попадания загорелись несколько квартир в доме.