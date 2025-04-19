"Мы готовы ко всему": Ермак прокомментировал путинское перемирие

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак

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США предложили безусловное прекращение огня еще 11 марта и Украина согласилась. Но Россия отказалась от этого соглашения и продолжила свой террор — наносила удары по гражданским украинцам, которые повлекли гибель людей, среди которых были и дети.

Об этом написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Нам нужна безусловная тишина. Украина будет отвечать тишиной на тишину, прекращением огня на прекращение огня. Важно, если действительно огонь будет прекращен сейчас, продолжить это и после 20 апреля. Россия должна прекратить огонь навсегда, прекратить войну», — отметил он.

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Ермак подчеркнул, что власти и Силы обороны Украины готовы к любому развитию событий.

«Мы готовы ко всему, армия тоже», — подчеркнул он.

Руководитель ОПУ добавил, что сейчас обещание РФ полностью прекратить огонь не выполняется, боевые действия и обстрелы украинских городов продолжаются.

Напомним, российское «пасхальное перемирие» в Херсонской области началось ударом дронов по многоэтажке. В результате попадания загорелись несколько квартир в доме.