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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
1 хв

"Ми готові до всього": Єрмак прокоментував путінське перемир’я

Керівник ОПУ повідомив, що РФ не дотримується «великоднього перемир’я», яке сама запропонувала.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Андрій Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак

США запропонували безумовне припинення вогню ще 11 березня, й Україна погодилась. Але Росія відмовилась від цієї угоди та продовжила свій терор — здійснювала удари по цивільних українцях, що спричинили загибель людей, серед яких були й діти.

Про це написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

«Нам потрібна безумовна тиша. Україна буде відповідати тишею на тишу, припиненням вогню на припинення вогню. Важливо, якщо справді вогонь буде припинений зараз, продовжити це і після 20 квітня. Росія має припинити вогонь назавжди, припинити війну», — зазначив він.

Єрмак підкреслив, що влада та Сили оборони України готові до будь-якого розвитку подій.

«Ми готові до всього, армія також», — наголосив він.

Керівник ОПУ додав, що наразі обіцянка РФ повністю припинити вогонь не виконується, бойові дії та обстріли українських міст тривають.

Нагадаємо, російське «великоднє перемирʼя» на Херсонщині розпочалося влучанням дронів у багатоповерхівку. Внаслідок влучання зайнялися кілька квартир у будинку.

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