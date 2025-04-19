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"Пришло время для Путина": в МИД Британии прокомментировали заявление о "перемирии"
В британском внешнеполитическом ведомстве призывают Кремль согласиться на полное прекращение огня.
Великобритания призвала Россию взять на себя обязательства по полному прекращению огня в Украине, «а не только однодневной паузы».
Об этом говорится в заявлении МИД Британии, опубликованном в субботу, 19 апреля, передает Reuters.
«Украина взяла на себя обязательство по полному прекращению огня. Мы призываем Россию сделать то же самое», — сказал спикер британского МИД.
Он добавил, что пауза в боевых действиях позволит вести переговоры о справедливом и крепком мире.
«Сейчас пришло время для Путина показать, что он серьезно относится к миру, прекратив свое ужасное вторжение», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел.
Напомним, президент России Владимир Путин 19 апреля объявил о прекращении огня в Украине, которое якобы продлится до полуночи 21 апреля.
В то же время, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на некоторых участках фронта продолжаются российские штурмовые действия и не стихает российская артиллерия. Он призвал Кремль прекратить огонь и продлить перемирие по окончании пасхальных суток.
Ранее Вашингтон заявил, что может прекратить усилия по мирным переговорам в течение нескольких дней, если Москва и Киев не покажут, что готовы остановить войну.