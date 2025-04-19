Трансляция Пасхального богослужения ПЦУ 2025: где посмотреть

Онлайн-трансляция Пасхального богослужения

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Богослужение на Пасху 2025 года Православной церкви Украины (ПЦУ) по случаю Светлого Христова Воскресения начнется в 23 часов вечера субботы.

Прямую трансляцию можно посмотреть на YouTube канале ТСН.ua.

Богослужение в Свято-Михайловском Златоверхом соборе Киева возглавит предстоятель Православной церкви Украины Митрополит Эпифаний.

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В Киевской ОВА напомнили, что комендантский час в Пасхальную ночь в Киевской области остается неизменным — с 00:00 до 05:00. Всех верующих призывают предпочесть онлайн-трансляцию вместо посещения храмов.

Напомним, в Киеве ужесточаются меры безопасности во время проведения Пасхальных праздников. Жителей призвали реагировать на сигналы воздушной тревоги и в случае угрозы немедленно направляться к укрытиям.