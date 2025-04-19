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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
636
Время на прочтение
1 мин

Трансляция Пасхального богослужения ПЦУ 2025: где посмотреть

В ночь на воскресенье, 20 апреля, Украина встречает Пасху.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Богослужение на Пасху

Онлайн-трансляция Пасхального богослужения

Богослужение на Пасху 2025 года Православной церкви Украины (ПЦУ) по случаю Светлого Христова Воскресения начнется в 23 часов вечера субботы.

Прямую трансляцию можно посмотреть на YouTube канале ТСН.ua.

Богослужение в Свято-Михайловском Златоверхом соборе Киева возглавит предстоятель Православной церкви Украины Митрополит Эпифаний.

В Киевской ОВА напомнили, что комендантский час в Пасхальную ночь в Киевской области остается неизменным — с 00:00 до 05:00. Всех верующих призывают предпочесть онлайн-трансляцию вместо посещения храмов.

Напомним, в Киеве ужесточаются меры безопасности во время проведения Пасхальных праздников. Жителей призвали реагировать на сигналы воздушной тревоги и в случае угрозы немедленно направляться к укрытиям.

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