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- Украина
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Трансляция Пасхального богослужения ПЦУ 2025: где посмотреть
В ночь на воскресенье, 20 апреля, Украина встречает Пасху.
Богослужение на Пасху 2025 года Православной церкви Украины (ПЦУ) по случаю Светлого Христова Воскресения начнется в 23 часов вечера субботы.
Прямую трансляцию можно посмотреть на YouTube канале ТСН.ua.
Богослужение в Свято-Михайловском Златоверхом соборе Киева возглавит предстоятель Православной церкви Украины Митрополит Эпифаний.
В Киевской ОВА напомнили, что комендантский час в Пасхальную ночь в Киевской области остается неизменным — с 00:00 до 05:00. Всех верующих призывают предпочесть онлайн-трансляцию вместо посещения храмов.
Напомним, в Киеве ужесточаются меры безопасности во время проведения Пасхальных праздников. Жителей призвали реагировать на сигналы воздушной тревоги и в случае угрозы немедленно направляться к укрытиям.