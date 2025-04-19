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Мама и сын встретились через три года, возвращаясь из российского плена: трогательные фото
Боец 53-й бригады Руслан говорит, что первым узнал маму в автобусе, которым возвращались военнопленные.
Среди освобожденных из российского плена 277 украинских защитников оказались Маргарита и Руслан Виноградовы – мать и ее сын. Они не виделись три года после начала полномасштабной войны и встретились снова в автобусе, в котором возвращались из российской неволи.
С бывшими пленниками пообщалась корреспондентка ТСН Наталья Нагорная.
Маргарита Виноградова попала в плен в Мариуполе.
Ее возвращения из неволи ждали маленькая дочь, муж, сестра и мама. Но первым с ней встретился ее сын Руслан, военнослужащий 53-й бригады, также находившийся в российском плену.
Руслан говорит, что первым узнал маму в автобусе, которым возвращались военнопленные. А его мама призналась, что до сих пор боится поверить, что все это происходит на самом деле.
«Очень много было таких снов, когда снится, что выходишь на свободу и обнимаешь детей. А потом, когда подъем 6 утра, и ты понимаешь, что это сон, это очень тяжело. А сегодня я увидела его [Руслана], и говорю: если это мне снится, не будите», - сказала женщина.
Родной дом Маргариты и Руслана Виноградовых остался в оккупированном россиянами Мариуполе. Но они говорят, что уже вернулись домой, потому что, наконец, свободны и на своей земле.
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Напомним, среди освобожденных из российского плена 277 украинских защитников большинство составляют молодые люди после 2000 года рождения.