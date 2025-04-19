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Трансляція Великоднього богослужіння ПЦУ 2025: де подивитись
У ніч проти неділі, 20 квітня, Україна зустрічає Великдень.
Богослужіння на Великдень 2025 Православної церкви України (ПЦУ) з нагоди Світлого Христового Воскресіння розпочнеться о 23 годині ввечері суботи.
Пряму трансляцію можна подивитися на YouTube-каналі ТСН.ua.
Богослужіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Києва очолить предстоятель Православної церкви України Митрополит Епіфаній.
У Київській ОВА нагадали, що комендантська година у Великодню ніч на Київщині залишається незмінною — з 00:00 до 05:00. Всіх вірян закликають надати перевагу онлайн-трансляції замість відвідування храмів.
Нагадаємо, у Києві посилюють заходи безпеки під час проведення Великодніх свят. Жителів закликали реагувати на сигнали повітряної тривоги і в разі загрози негайно прямувати до укриттів.