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ТСН у соціальних мережах

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США готують перемир’я в Україні: деталі заяви Келлога

Команда Трампа готується до нового етапу мирного врегулювання.

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Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
спецпредставник Дональда Трампа — заявив, що команда президента США вирушає до Лондона для закріплення потенційного перемир’я в Україні

спецпредставник Дональда Трампа — заявив, що команда президента США вирушає до Лондона для закріплення потенційного перемир’я в Україні. / © Associated Press

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог повідомив, що американська делегація вирушить до Лондона для обговорення ймовірного короткострокового перемир’я в Україні.

Про це він заявив в ефірі Fox News, передає УНІАН.

"Ми говорили про те, щоб рухатися вперед із потенційним перемир’ям у короткостроковій перспективі. І саме тому ми повертаємося до Лондона цього тижня, щоб це закріпити", – зазначив Келлог.

Він відзначив зусилля Трампа у врегулюванні ситуації в Україні, підкресливши, що за останні 90 днів було зроблено більше, ніж за попередні 900 днів війни.

"Не потрібно давати Трампу проблему, якщо у вас немає рішення. Я вважаю, що у нас є досить гарне рішення", – додав спецпредставник.

Серед рішень, за його словами, — угода щодо мінералів, а також домовленість про всеосяжне припинення вогню терміном щонайменше на 30 днів, що в перспективі може перерости у довгострокову мирну угоду.

"Ми на правильному шляху. Я знаю, що це важко, дійсно важко, але два місяці тому про це навіть не можна було подумати", — підсумував Келлог.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив про великоднє перемир’я. Цей крок відбувся наступного дня після того, як Дональд Трамп і держсекретар США Марко Рубіо пригрозили вийти з мирних переговорів.

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