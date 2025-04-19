США готовят перемирие в Украине: детали заявления Келлога

спецпредставитель Дональда Трампа заявил, что команда президента США отправляется в Лондон для закрепления потенциального перемирия в Украине. / © Associated Press

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Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог сообщил, что американская делегация отправится в Лондон для обсуждения вероятного краткосрочного перемирия в Украине.

Об этом он заявил в эфире Fox News, передает УНИАН.

«Мы говорили о том, чтобы двигаться вперед с потенциальным перемирием в краткосрочной перспективе. И именно поэтому мы возвращаемся в Лондон на этой неделе, чтобы это закрепить», — отметил Келлог.

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Он отметил усилия Трампа по урегулированию ситуации в Украине, подчеркнув, что за последние 90 дней было сделано больше, чем за предыдущие 900 дней войны.

«Не нужно давать Трампу проблему, если у вас нет решения. Я считаю, что у нас есть достаточно хорошее решение», — добавил спецпредставитель.

Среди решений, по его словам, — соглашение о минералах, а также договоренность о всеобъемлющем прекращении огня сроком не менее 30 дней, что в перспективе может перерасти в долгосрочное мирное соглашение.

«Мы на правильном пути. Я знаю, что это тяжело, действительно тяжело, но два месяца назад об этом даже нельзя было подумать», — подытожил Келлог.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил о пасхальном перемирии. Этот шаг состоялся на следующий день после того, как Дональд Трамп и госсекретарь США Марко Рубио пригрозили выйти из мирных переговоров.