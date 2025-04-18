Теракты, провокации, авиаудары: чего ждать от России на Пасху

оккупанты планируют провокации и атаки на Пасху / © ТСН.ua

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РФ готовит новые провокации и террористические атаки на Украину в канун Пасхи.

По данным спецслужб, оккупанты планируют целенаправленные удары по гражданским объектам, местам массового скопления людей, а также пытаются разжечь религиозные конфликты.

Детальнее – читайте в материале ТСН.ua.

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оккупанты могут готовить теракты

В пропагандистских росСМИ появилось сообщение, что ВСУ готовят провокацию накануне Пасхи на части Харьковской области для дискредитации российских войск.

Со своей стороны СБУ предупреждает : кафиры планируют теракты и заявляют о провокациях с украинской стороны. В спецслужбе призывают украинцев соблюдать меры безопасности во время Пасхи.

В ведомстве отмечают, что оккупанты используют большой арсенал мер подрывной деятельности для реализации своих преступных намерений. Кроме того, российские агенты намеренно провоцируют конфликты между религиозными общинами. Также оккупанты используют своих шпионов для организации терактов и наведения авиаударов по гражданским объектам, в том числе местам массового скопления людей.

Поэтому Служба безопасности призывает граждан накануне и в период празднования Пасхи:

ограничить посещение массовых мероприятий;

не подвергаться возможным провокациям или подстрекательству к незаконным действиям;

соблюдать комендантский час, установленный для вашего региона;

не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а во время нее находиться в укрытиях;

сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу.

Что говорит Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский также предупреждает о возможных атаках РФ в преддверии и после Пасхи.

«Знаем, к чему готовится Россия. Есть данные от наших спецслужб, разведки. Сейчас — и в канун Пасхи, и после нее — возможны новые удары России», — сообщил президент.

Также Зеленский заявил, что Украина будет продолжать защищать энергетику. «Эта задача не только ПВО и армии, но и всех восстанавливающих свет в общинах», — подчеркнул он.

РФ может совершить более жестокую атаку, чем на Сумы

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис предупредил, что Российская Федерация может совершить еще более жестокую атаку по регионам Украины, чем на Сумы 13 апреля.

Литовский политик назвал российский удар по Сумам «варварским» и предупредил, что Кремль может устроить еще более жестокую атаку на Пасху.

"Эта неделя - Страстная неделя, мы дойдем до Пасхи - я не сомневаюсь, что сделает что-то еще ужаснее на Пасху. Возможно, это станет переломным моментом, когда мы скажем: хорошо, смотрите, надо усилить санкции", - сказал он.

Дата публикации 14:11, 16.04.25 Количество просмотров 23 Опасность обстрела! Россия может ударить по Украине на Пасху!

На предупреждение литовского политика отреагировали в украинском МИДе.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий назвал заявления Будриса предположениями.

«Мы расцениваем их не как анонс, а как предположение, которое он выразил с точки зрения того, что если Россия наносит удары по Украине, то нельзя исключать ничего и на Пасху», — сказал спикер МИД.

Тихай призвал украинцев соблюдать правила безопасности и быть готовыми к российским атакам.

Куда может попасть враг

Президент Украинской ассоциации пилотов Геннадий Хазан отметил, что кафиры традиционно атакуют во время массового скопления людей , поэтому праздники — потенциально опасный период.

«Россияне пользуются моментами, когда украинцы собираются компактно. А это происходит на праздники. Мы должны осознавать, что враг подлый и коварный.

По словам Хазана, самая большая угроза наблюдается в приграничных городах.

«И хотя нет 100% гарантии, вероятность атаки на Пасху очень высока», — предупредил эксперт.

Какое оружие может применить РФ

В комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов рассказал, что на Пасху, 20 апреля, российская армия может нанести массированный ракетный удар по Украине. Враг постоянно накапливает ракеты и готовит авиацию к применению.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) предполагают, что РФ после объявления об окончании перемирия может усилить дальнобойные удары по Украине в ближайшие дни.

В свою очередь военный эксперт Игорь Романенко сообщил, что украинская разведка и разведка союзников еще будет проверять информацию о возможных массированных атаках РФ, в том числе на Пасху.

Впрочем, говорит Романенко, "надо готовиться к тому, что в этот день тоже могут быть соответствующие провокации ".

В частности, есть возможность атаки с применением баллистики и «Шахедов».

«Надо рассчитывать на самые плохие варианты. На применение, например, баллистики и «Шахедов». В этот большой религиозный праздник нашим гражданам нужно быть внимательными», — предупредил эксперт.

В то же время, он напомнил, что в последнее время РФ не только бьет рассредоточенно по объектам, но и выбирает еще несколько населенных пунктов, на которые сосредоточивает, например, 15-20 БПЛА и плюс применяет ракеты.

Где в Украине не будет ночных богослужений

В Ивано-Франковской области отменили все массовые мероприятия на Пасху. Такое решение принял областной Совет обороны области.

«В преддверии одного из самых больших религиозных праздников года Воскресения Господня на Совете обороны области приняли решение об отмене всех массовых мероприятий на территории Прикарпатья. Рекомендовали главам общин тоже принять надлежащие меры и отказаться от проведения событий, которые предусматривают скопление большого количества людей», — сообщила председатель Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук

По словам чиновника, в области будет действовать комендантский час с 00:00 до 05:00, во время которого запрещено находиться на улице без соответствующих разрешений.

В свою очередь в Департаменте культуры КГГА предупреждают жителей и гостей столицы об опасности вражеских ударов во время праздника.

В частности, заместитель главы КГГА Николай Поворозник сообщил, что на Пасху Богослужения будут в онлайн-режиме.

«Освящение пояса будет вечером в субботу и утром в воскресенье», — сказал замглавы КГГА.

Что предсказывают маги и астрологи

Ведьма Ольга Миргородская предупреждает, что на Пасху следует осторожничать, ведь обстрелы могут быть по всей территории Украины .

«Нужно быть действительно осторожными, потому что обстрелы могут быть по всей территории Украины. Я никогда не говорю об обстрелах, но призываю быть осторожными. Я понимаю, праздники, все отдыхают», – объяснила Ольга Миргородская.

Астрологиня Ангелина Вакулина отмечает, что нельзя допускать массового скопления людей.

Вакулина предостерегает: риск ударов высок по всей Украине, особенно в западных городах (Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Ужгород) и местах скопления людей.

Опасные локации:

ТРЦ, парковки, медицинские учреждения

религиозные объекты (церкви, монастыри)

парки, зоопарки, детские площадки

сельскохозяйственные и открытые территории

Напомним, астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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