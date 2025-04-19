"Настав час для Путіна": у МЗС Британії прокоментували заяву про "перемир’я"

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

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Велика Британія закликала Росію взяти на себе зобов’язання щодо повного припинення вогню в Україні, «а не лише одноденної паузи».

Про це йдеться в заяві МЗС Британії, опублікованому в суботу, 19 квітня, передає Reuters.

«Україна взяла на себе зобов’язання щодо повного припинення вогню. Ми закликаємо Росію зробити те ж саме», — сказав речник британського МЗС.

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Він додав, що пауза у бойових діях дозволить вести переговори про справедливий і міцний мир.

«Зараз настав час для Путіна показати, що він серйозно ставиться до миру, припинивши своє жахливе вторгнення», — йдеться у заяві Міністерства закордонних справ.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 19 квітня оголосив про припинення вогню в Україні, яке начебто буде тривати до опівночі 21 квітня.

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що на деяких ділянках фронту продовжуються російські штурмові дії та не стихає російська артилерія. Він закликав Кремль припинити вогонь та подовжити перемир’я після закінчення великодньої доби.

Раніше Вашингтон заявив, що може припинити зусилля щодо мирних переговорів протягом декількох днів, якщо Москва і Київ не покажуть, що готові зупинити війну.