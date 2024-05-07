Когда можно работать на земле после Пасхи

Пасха является одним из величайших христианских праздников. Неделя после Пасхи получила название Светлого потому, что в эти дни в храмах остаются открытыми Царские Ворота в знак того, что своей смертью Господь Иисус Христос открыл людям путь к Царству Небесному. В общем, празднование Пасхи продолжается вплоть до Вознесения.

Можно ли работать на огороде после Пасхи, в Светлую неделю

Церковь не запрещает работать в праздничные дни, этого нет в писании. Во время больших православных праздников священнослужители советуют отложить на другое время тяжелую, грязную работу, кроме послушания или срочного труда, необходимого «для помощи больным и слабым». А праздничные дни посвятить Богу, пойти в церковь или помолиться дома, почитать Библию.

Категорический запрет работать в течение первой недели после Пасхи – это так говорят в народе. Старшие люди считают, что в это время нельзя работать на земле, потому что это время лучше посвятить молитвам, посещению церкви и обращению к Богу.

Верующим лучше обратиться в своем приходе к священнику, чтобы он благословил работать на земле, в саду, на огороде или выполнять другую хозяйственную работу в Светлую седмицу.

Как объясняет архимандрит Алипий «когда говорят, что нельзя работать по праздникам, то это не совсем верно. Надо быть на богослужениях праздничных дней. А между службами делать добрые дела. Например — скопать огород немощной бабушке в эти дни не только не грех, но даже желаемое дело, потому что этим делом святим великий день! Это нужно делать на протяжении всех восьми дней Пасхи».

Различные народные сельскохозяйственные обычаи, предрассудки не принадлежат Православной Церкви. Некоторые люди продолжают каждый год в пасхальные дни работать в городе.

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