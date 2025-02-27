Найбільше Трампу радить бовдур Карлсон – ексміністр оборони Британії

Бен Воллес наголосив, що президент США має вимагати репарацій від Росії, а не від України.

Угодою про корисні копалини президент США Дональд Трамп хоче показати своєму електорату, що отримав репарації за допомогу Україні. Найбільше йому у цьому радить американський пропагандист Такер Карлсон.

Таку думку ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес висловив у ефірі СNN.

Воллес акцентував, що історично, репарації платить агресор, а не той, хто захищається.

"Гадаю, Трамп хоче сказати своєму електорату, що я переміг, я маю репарації, я повернув наші гроші. Він має вимагати від Росії репарацій. Людина, яка розв'язує війну і завдає шкоди, – це насправді Росія. Історично, репарації платить агресор, а не той, хто захищається", – висловився ексміністр.

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За його словами, найбільшим порадником Трампа є Карлсон.

"Я чую, що найбільше йому (Трампу – ред.) радить бовдур Такер Карлсон, який, по суті, вигадує це по ходу справи. Навіть Путін розплющив Такера Карлсона, і він закінчив тим, що штовхав візок для покупок, порівнюючи ціни (у США та Росії – ред.)", – заявив Воллес.

Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна та США готуються до підписання попередньої угоди про співпрацю у сфері корисних копалин.