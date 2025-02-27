Якою погодою завершиться лютий: синоптикиня оновила прогноз

У п'ятницю опади очікуються у західних областях.

Зима в Україні завершиться коротким візитом циклона Reiner вкупі із фронтом оклюзії.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

28 лютого в західних областях України - дощ та мокрий сніг. До опадів приєднається рвучкий південно-східний вітер.

На решті території України 28 лютого без істотних опадів.

"Температура повітря найнижчою очікується на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині, Полтавщині, вночі -10-15 градусів. У більшості областей України вночі -2-6 градусів, на заході близько нуля", - написала вона.

Впродовж дня очікується 0+6 градусів (у західних областях через опади похолоднішає), лише в східній частині на кілька градусів нижче, від 3 морозу до 2 тепла.

Погода у Києві 28 лютого

У Києві зима завершиться нічними морозами -2-4 , вдень +2+4 градуси. В другій половині дня може посилитися вітер, напрямок - з південного сходу. Опади в п'ятницю у столиці малоймовірні.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на найближчі дні. Більше про це читайте у новині.

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