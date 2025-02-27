“У кордони 91-го року вірять тільки ідіоти”: командир ДШВ про реалії війни

Його слова відображають реальність бойових дій та розуміння ситуації, у якій перебуває Україна на полі бою.

Командир роти ударних безпілотників 46-ї аеромобільної бригади ДШВ Рибак вважає, що чекати перемовин без активних дій – безглуздо. Він наголошує, що єдине, що може вплинути на подальший перебіг війни – це якісне виконання бойових завдань та знищення ворога.

Про це військовий розповів в інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко.

“Чи чекаю я перемовин? Вже як буде, на що я можу вплинути? Я можу вплинути на перемир’я тільки тим, що якісно буду виконувати свою роботу. Чим більше ми їх там загасимо, навіть при якихось перемовинах, будуть міцніші позиції України,” – зазначив він.

Рибак наголошує, що справедливість у війні має бути, адже інакше виникає питання, навіщо було починати боротьбу.

“Хочеться зрозуміти якесь завершення, щоб було явне розуміння, що це все було не даремно. Навіщо було тоді починати? Якщо зараз просто здатися і все, то навіщо було починати?” – говорить командир.

Щодо можливого повернення до кордонів 1991 року, військовий налаштований скептично.

“Я розумію, що там кордони 91-го року… Я не знаю, в це тільки ідіоти вірять на сьогоднішній день. Я в це не вірю. Дай Бог, щоб втримати те, що залишилося,” – підсумував Рибак.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТІЛЬКИ ІДІОТИ ВІРЯТЬ в кордони 91 року!? Поліцейські не воюють? РИБАК - ІНТЕРВ'Ю

Нагадаємо, за словами Рибака, під час повномасштабного вторгнення деякі керівники поліції залишили свої міста, але згодом отримали підвищення у званні.

Читайте також: