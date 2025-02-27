Какой погодой завершится февраль: синоптик обновила прогноз

В пятницу осадки ожидаются в западных областях.

Зима в Украине завершится кратким визитом циклона Reiner вместе с фронтом окклюзии.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

28 февраля в западных областях Украины – дождь и мокрый снег. К осадкам присоединится порывистый юго-восточный ветер.

На остальной территории Украины 28 февраля без существенных осадков.

"Температура воздуха самой низкой ожидается в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Полтавской областях, ночью -10-15 градусов. В большинстве областей Украины ночью -2-6 градусов, на западе около нуля", — написала она.

В течение дня ожидается 0+6 градусов (в западных областях из-за осадков похолодает), только в восточной части на несколько градусов ниже, от 3 мороза до 2 тепла.

Погода в Киеве 28 февраля

В Киеве зима завершится ночными морозами -2-4, днем +2+4 градуса. Во второй половине дня может усилиться ветер, направление – с юго-востока. Осадки в пятницу в столице маловероятны.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни. Больше об этом читайте в новости.

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