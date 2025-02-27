Буданов назвав осіб, які найбільше впливають на Путіна

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що оточення президента Росії Володимира Путіна, яке формує його думку та допомагає ухвалювати рішення, не змінилося.

Про це він розповів у інтерв'ю "Укрінформу".

Начальник воєнної розвідки звернув увагу, що у впливах на рішення Путіна дуже впала роль очільника Ради безпеки Росії Сергія Шойгу.

"Єдине – роль Шойгу сильно впала. Це єдине, при тому, що роль Патрушева не сильно змінилася. Це такий цікавий момент. Посада секретаря Національної безпеки й оборони Російської Федерації – це ключова посада в Росії. Інше питання, що саме Шойгу на ній обмежили", – сказав Буданов.

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Він також зауважив, що на сьогодні робочий кабінет помічника президента Росії Сергія Патрушева розміщений у Кремлі. Раніше він був за іншою адресою.

"Я ж кажу, тут не так усе просто, як здається спочатку. Зміни назріли, вони зробили те, що зробили. Але Шойгу Патрушевим не став. Він навіть заступників своїх призначити не може", – розповів начальник ГУР.

Він також висловився про роботу нового міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова. За словами Буданова, міністр працює нормально. Путін сприймає Бєлоусова "технократично", тобто це людина, яка займається бюрократичними та організаційними питаннями.

Начальник ГУР зазначив, що робота російського міністра оборони є "більш у тіні" і дає результат.

"Давайте теж чесно скажемо, вона результат дає. Вони змогли трошки зменшити рівень розкрадання в російській армії, реально змогли. Це є, але зменшилося. Більше доходить до розвитку, підтримки збройних сил РФ та ін. Ну це те, що на поверхні", – розповів Буданов.

До слова, раніше начальник ГУР заявив, що стратегічна мета Росії щодо України – поглинути її – залишається незмінною. Москва продовжить свої дії доти, допоки не досягне цієї мети.