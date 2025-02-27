Брудна хмара повітря накриє Україну: що кажуть в "Укргідрометцентрі"

Україну нібито від 1 березня накриє брудна хмара, якість повітря різко погіршиться. Така інформація шириться соцмережами.

Синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха в ефірі "Ми-Україна" закликала довіряти лише перевіреним офіційним джерелам метеорологічної інформації.

"Дуже наполегливо просимо не дивитися та не довіряти цим неперевіреним джерелам. Це дуже часто зараз в Telegram-каналах хтось починає розповсюджувати інформацію модельних розрахунків сайту Ventusky. Але наразі ця інформація не підтверджена, минулого разу теж. Такого поняття як "брудні хмари" взагалі немає, про всі забруднення та небезпеки ми завчасно повідомляємо", - заявила вона.

Раніше повідомлялося, що нібито брудна хмара 1 березня накриє західні та східні області нашої держави. 3 і 4 березня вона пошириться також на центральні й південні регіони.

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