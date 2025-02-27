Кабмін обрав міністрів для підписання угоди з США щодо надр

Уряд ухвалив рішення, що надає міністрам право підписати угоду зі США про фонд відбудови.

Кабінет міністрів України надав право першому віцепрем'єр-міністру Юлії Свириденко та міністру закордонних справ Андрію Сибізі підписати угоду зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Про це йдеться в документі опублікованому на Урядовому порталі.

"Схвалити проєкт Двосторонньої угоди про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови. Уповноважити Першого віцепрем’єр-міністра України — міністра економіки Свириденко Юлію Анатоліївну або міністра закордонних справ Сибігу Андрія Івановича підписати зазначену Угоду", - йдеться в розпорядженні.

Нагадаємо, Україна та США узгодили угоду про корисні копалини.

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