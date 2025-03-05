Зеленський особисто відвідає саміт лідерів Євросоюзу

Європейські партнери обговорюватимуть посилення підтримки України.
В четвер, 6 березня, президент України Володимир Зеленський приєднається до лідерів ЄС на саміті в Брюсселі.
Про це повідомляє The Guardian.
На цьому засіданні європейські партнери обговорюватимуть посилення підтримки України.
“Президент Зеленський відвідає саміт особисто”, – сказав чиновник ЄС напередодні саміту.
Всі 27 лідерів країн Євросоюзу вперше зберуться разом після того, як суперечка Зеленського в Білому домі з Дональдом Трампом перевернула підтримку України з боку США.
Нагадаємо, раніше президент Зеленський повідомив, що Україна разом з європейськими партнерами готує план, який має наблизити справедливий і стійкий мир.
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