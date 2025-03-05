Зеленський особисто відвідає саміт лідерів Євросоюзу

В четвер, 6 березня, президент України Володимир Зеленський приєднається до лідерів ЄС на саміті в Брюсселі.

Про це повідомляє The Guardian.

На цьому засіданні європейські партнери обговорюватимуть посилення підтримки України.

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“Президент Зеленський відвідає саміт особисто”, – сказав чиновник ЄС напередодні саміту.

Всі 27 лідерів країн Євросоюзу вперше зберуться разом після того, як суперечка Зеленського в Білому домі з Дональдом Трампом перевернула підтримку України з боку США.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський повідомив, що Україна разом з європейськими партнерами готує план, який має наблизити справедливий і стійкий мир.

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