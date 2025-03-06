HR-менеджер хитростью разбогател на $2,2 миллиона: что он придумал

"Призрачное" трудоустройство стало ключом к масштабной афере, организованной HR-менеджером технологической компании в Шанхае, Китай.

Как пишет Oddity Central, все началось с того, что сотрудники финансового отдела заметили нечто необычное в ведомостях начисления зарплат. Один из работников, Сяо Сун, имел идеальную посещаемость, но никто в офисе даже не представлял, как он выглядит. Расследование показало, что это не просто случайность, а часть многолетней схемы мошенничества, которую провернул HR-менеджер по имени Ян.

Как HR-менеджер превратил компанию в свою "дойную корову"

Ян присоединился к компании в 2014 году и быстро понял, что его роль открывает незаурядные возможности. В его руках были все ключи к трудоустройству и увольнению сотрудников, а главное, зарплаты новых кадров никто не проверял.

Он начал создавать фейковых работников, придумывая им имена типа Сяо Сун и Сяо Ли, регистрируя банковские счета и привязывая их к зарплатной системе. В течение восьми лет он "оформил" 22 вымышленных сотрудника и получал их зарплату. В результате за этот период ему удалось незаконно присвоить около 16 миллионов юаней ($2,2 миллиона).

Как мошенник попался

Мошенническую схему случайно разоблачил кто-то из финансового отдела, обратив внимание на то, что у одного из "работников" есть идеальные показатели посещаемости, хотя никто его никогда не видел. Когда началось расследование, потребовалось совсем немного времени, чтобы выйти на Яна и раскрыть его аферу.

Менеджер по персоналу признал свою вину. Он смог вернуть лишь часть украденных средств – около $150 000, еще $165 000 компенсировала его семья. Однако этого было недостаточно, чтобы покрыть потери компании.

Что ждет хитрого менеджера

Суд приговорил Яна к 10 годам и 2 месяцам заключения, а также лишению политических прав на год. Кроме того, ему придется заплатить штраф за хищение.

Напомним, женщина отравила коллегу-подружку из-за зависти. Работница подсыпала яд в воду.

Читайте также: