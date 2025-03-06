HR-менеджер хитрощами розбагатів на $2,2 мільйона: що він вигадав

"Примарне" працевлаштування стало ключем до масштабної афери, яку організував HR-менеджер технологічної компанії у Шанхаї, Китай.

Як пише Oddity Central, все почалося з того, що співробітники фінансового відділу помітили щось незвичайне у відомостях нарахування зарплат. Один із працівників, Сяо Сун, мав ідеальну відвідуваність, але ніхто в офісі навіть не уявляв, який він вигляд має. Розслідування показало, що це не просто випадковість, а частина багаторічної схеми шахрайства, яку провернув HR-менеджер на ім'я Ян.

Як HR-менеджер перетворив компанію на свою "дійну корову"

Ян приєднався до компанії 2014 року й швидко зрозумів, що його роль відкриває неабиякі можливості. У його руках були всі ключі до працевлаштування та звільнення співробітників, а головне — зарплати нових кадрів ніхто не перевіряв.

Тож він почав створювати фейкових працівників, вигадуючи їм імена на кшталт Сяо Сун та Сяо Лі, реєструючи банківські рахунки та прив'язуючи їх до зарплатної системи. Протягом восьми років він "оформив" 22 вигаданих співробітників і отримував їхню зарплату. У результаті за цей період йому вдалося незаконно привласнити близько 16 мільйонів юанів ($2,2 мільйона).

Як шахрай попався

Шахрайську схему випадково викрив хтось із фінансового відділу, звернувши увагу на те, що один із "працівників" має ідеальні показники відвідуваності, хоча ніхто його ніколи не бачив. Коли почалося розслідування, знадобилося зовсім небагато часу, щоб вийти на Яна та розкрити його аферу.

Менеджер з персоналу визнав свою провину. Він зміг повернути лише частину вкрадених коштів — близько $150 000, ще $165 000 компенсувала його сім'я. Однак цього було недостатньо, щоб покрити втрати компанії.

Що чекає на хитрого менеджера

Суд засудив Яна до 10 років і 2 місяців ув'язнення, а також позбавлення політичних прав на рік. Крім того, йому доведеться сплатити штраф за розкрадання.

Нагадаємо, жінка отруїла колегу-подружку через заздрощі. Працівниця підсипала отруту до води.

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