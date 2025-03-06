Шольц рассказал, как нужно общаться с Трампом

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к уравновешенному подходу в общении с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и необходимости сохранить финансовую и военную поддержку Украины как со стороны Европы, так и со стороны Вашингтона.

Об этом заявил приводит издание AFP.

По его словам, в общении с Трампом важно сохранять "холодную и ясную голову". Шольц также в очередной раз предостерег от "продиктованного мира" в Украине.

"Очень важно, чтобы мы гарантировали, что Украине не придется принять продиктованный мир", – высказался глава немецкого правительства.

Он также отметил, что Украина должна оставаться "суверенным, демократическим, независимым государством", речь должна идти о "честном, справедливом мире, который гарантирует суверенитет и независимость Украины". В свою очередь, соглашение будет включать "сильную украинскую армию, даже в мирное время".

Напомним, что вице-президент США Джей Ди Венс обвинил Владимира Зеленского в нежелании говорить о мире. По его словам, якобы во время встречи в Овальном кабинете Дональд Трамп пытался "хранить дипломатичность и доброжелательность" к украинскому лидеру. Но, мол, украинская сторона продемонстрировала "неуважение".

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