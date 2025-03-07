На Курщине россияне пытаются перерезать логистику ВСУ – Deep State

В настоящий момент наиболее критическая ситуация складывается на границе между Курской областью РФ и Сумщиной. Там враг пытается активно давить на украинские позиции.

Об этом говорится в отчете Deep State.

"Район Журавка-Новенькое. В зависимости от участка этого отрезка осуществляется разный характер боев и давления врага. В направлении Журавки Силам Обороны в определенной степени удается сдерживать врага, какие бы попытки он там не предпринимал. Между Журавкой и Новеньким у россиян есть больший успех, и там они пробуют двигаться по посадкам с заходом на территорию Сумщины. Украинские военные уничтожают их, чтобы не пропустить дальше", – говорится в сообщении.

В то же время в районе Новенького складывается тяжелая ситуация. Противник накапливает силы в селе и пытается продвигаться на Басовку. Если врагу удастся получить контроль над Басовкой, откроется путь на ККП "Суджа". А это предоставит россиянам возможность физически перерезать идущую с Юнаковки логистику украинских сил. К тому же, дополнительные трудности для украинских бойцов создает численное преимущество россиян.

"Также проходит активизация врага на правом фланге Курской группировки войск Сил Обороны, в районе села Куриловка к государственной границе с Сумщиной. Цель такая же — выход на дополнительный контроль логистики (как огневой, так и физический в будущем)", — добавили в Deep State.

Враг также имеет преимущество в БПЛА как в разведывательных, так и ударных. Больше всего россияне применяют FPV-дроны, которыми они держат под огневым контролем "все, что двигается" на Курщину или из нее.

"Как это все закончится — неизвестно. К сожалению, у нас есть часто повторяющаяся привычка "не замечать проблемы, которые в перспективе перерастают в плохие последствия". Какая этому причина — неизвестно. Будем следить за развитием событий. Компетенцию и полномочия в принятии решений имеет исключительно командование и никто другой. Бойцы Сил Обороны на местах прилагают максимальные усилия, чтобы в первую очередь остановить продвижение врага, прервать их накопление с последующим их оттеснением", – отмечается в отчете.

Напомним, ситуация на Курском направлении ухудшилась. Враг начал применять разного рода FPV-дроны для контроля путей поставок украинских подразделений. Возникают проблемы с подвозом боеприпасов и провизии, эвакуацией раненых, подвозом подкрепления. На сегодняшний день осталось лишь несколько маршрутов заезда и выезда на Курщину.

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