На Курщині росіяни намагаються перерізати логістику ЗСУ – Deep State

Наразі найбільш критична ситуація складається на кордоні між Курською областю РФ та Сумщиною. Там ворог намагається активно тиснути на українські позиції.

Про це йдеться у звіті Deep State.

"Район Журавка-Новеньке. Залежно від ділянки цього відтинку здійснюється різний характер боїв та тиску ворога. В напрямку Журавки Силам Оборони певною мірою вдається стримувати ворога, які б спроби він там не здійснював. Між Журавкою та Новеньким у росіян наявний більший успіх і там вони пробують рухатися по посадках із заходом на територію Сумщини. Українські військові знищують їх, щоб не пропустити далі", – йдеться у повідомленні.

Водночас в районі Новенького складається найважча ситуація. Противник накопичує сили в селі і намагається просуватись на Басівку. Якщо ворогу вдасться отримати контроль над Басівкою, за нею відкриється шлях на ККП "Суджа". А це надасть росіянам можливість фізично перерізати логістику українських сил, яка йде з Юнаківки. До того ж додаткові труднощі для українських бійців створює чисельна перевага росіян.

"Також проходить активізація ворога на правому фланзі Курського угрупування військ Сил Оборони, в районі села Курилівка до державного кордону з Сумщиною. Ціль така ж сама — вихід на додатковий контроль логістики (як вогневий, так і фізичний в майбутньому)", – додали у Deep State.

Ворог також має перевагу в БПЛА, як в розвідувальних, так і ударних. Найбільше росіяни застосовують FPV-дрони, якими вони тримають під вогневим контролем "усе, що рухається" на Курщину чи з неї.

"Як це все закінчиться — невідомо. На жаль, у нас є часто повторювана звичка "не помічати проблеми, які в перспективі переростають в погані наслідки". Яка цьому причина — невідомо. Будемо слідкувати за розвитком подій. Компетенцію та повноваження у прийнятті рішень має виключно командування і ніхто інший. Бійці Сил Оборони на місцях докладають максимальних зусиль, щоб в першу чергу, зупинити просування ворога, перервати їх накопичення з подальшим їх відтісненням", – зазначається у звіті.

Нагадаємо, ситуація на Курському напрямку погіршилася. Ворог почав застосовувати різного роду FPV-дрони для контролю шляхів постачання українських підрозділів. Виникають проблеми з підвезенням боєприпасів та провізії, евакуацією поранених, підвезенням підкріплення. На сьогодні залишилося лише декілька маршрутів заїзду та виїзду на Курщину.

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