На Курщині росіяни намагаються перерізати логістику ЗСУ – Deep State

Бійці Сил Оборони на місцях докладають максимальних зусиль, щоб зупинити просування ворога та відтіснити його.
Наразі найбільш критична ситуація складається на кордоні між Курською областю РФ та Сумщиною. Там ворог намагається активно тиснути на українські позиції.
Про це йдеться у звіті Deep State.
"Район Журавка-Новеньке. Залежно від ділянки цього відтинку здійснюється різний характер боїв та тиску ворога. В напрямку Журавки Силам Оборони певною мірою вдається стримувати ворога, які б спроби він там не здійснював. Між Журавкою та Новеньким у росіян наявний більший успіх і там вони пробують рухатися по посадках із заходом на територію Сумщини. Українські військові знищують їх, щоб не пропустити далі", – йдеться у повідомленні.
Водночас в районі Новенького складається найважча ситуація. Противник накопичує сили в селі і намагається просуватись на Басівку. Якщо ворогу вдасться отримати контроль над Басівкою, за нею відкриється шлях на ККП "Суджа". А це надасть росіянам можливість фізично перерізати логістику українських сил, яка йде з Юнаківки. До того ж додаткові труднощі для українських бійців створює чисельна перевага росіян.
"Також проходить активізація ворога на правому фланзі Курського угрупування військ Сил Оборони, в районі села Курилівка до державного кордону з Сумщиною. Ціль така ж сама — вихід на додатковий контроль логістики (як вогневий, так і фізичний в майбутньому)", – додали у Deep State.
Ворог також має перевагу в БПЛА, як в розвідувальних, так і ударних. Найбільше росіяни застосовують FPV-дрони, якими вони тримають під вогневим контролем "усе, що рухається" на Курщину чи з неї.
"Як це все закінчиться — невідомо. На жаль, у нас є часто повторювана звичка "не помічати проблеми, які в перспективі переростають в погані наслідки". Яка цьому причина — невідомо. Будемо слідкувати за розвитком подій. Компетенцію та повноваження у прийнятті рішень має виключно командування і ніхто інший. Бійці Сил Оборони на місцях докладають максимальних зусиль, щоб в першу чергу, зупинити просування ворога, перервати їх накопичення з подальшим їх відтісненням", – зазначається у звіті.
Нагадаємо, ситуація на Курському напрямку погіршилася. Ворог почав застосовувати різного роду FPV-дрони для контролю шляхів постачання українських підрозділів. Виникають проблеми з підвезенням боєприпасів та провізії, евакуацією поранених, підвезенням підкріплення. На сьогодні залишилося лише декілька маршрутів заїзду та виїзду на Курщину.
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