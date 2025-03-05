Макрон хочет предложить Европе французский "ядерный зонтик"

Президент Франции Эммануэль Макрон во время обращения к нации в среду, 5 марта, заявил, что "откроет стратегические дебаты" с другими европейскими лидерами по использованию французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза.

Об этом сообщает Le Monde.

"Наши силы ядерного сдерживания защищают Францию. С 1964 года они всегда играли важную роль в сохранении мира и безопасности в Европе. Я решил также начать стратегические обсуждения по защите всего континента с помощью французского ядерного оружия. Но окончательное решение будет зависеть от лидеров и главнокомандующих европейских стран", — сказал он.

Эммануэль Макрон также добавил, что в свете нестабильности из-за позиции Соединенных Штатов Франция должна усилить свою оборону.

Напомним, Макрон заявил, что Россия угрожает всей Европе. Президент Франции отметил, что на самом деле российская угроза гораздо ближе к Европе, чем кажется.

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