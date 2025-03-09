Трамп порівняв агресію проти України та Ізраїлю: у чому різниця

Американський президент наголосив, що Близький Схід “постійно перебуває під атакою”.
Президент США Дональд Трамп бачить різницю між агресією, яку було здійснено проти України, та атакою на Ізраїль.
Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.
При цьому американський президент погодився з тим, що Ізраїль і Україна були атаковані агресорами, але уникнув чіткої відповіді на запитання щодо однакового ставлення США до обох жертв агресії.
“Вони [Ізраїль та Україна] є дуже-дуже різними місцями. Ви кажете про різні рівні сили, ви кажете про різні місця у світі”, - сказав він журналістці.
Дональд Трамп наголосив, що Близький Схід “постійно перебуває під атакою”. При цьому він не оминув можливості похвалитися укладеними “угодами Авраама” - серією договорів про нормалізацію відносин між Ізраїлем і арабськими державами, підписаних у 2020–2021 роках.
Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю президент США Дональд Трамп заявив, що під час свого першої каденції провадив найжорсткішу політику щодо Росії, зберігаючи при цьому хороші стосунки з президентом РФ Володимиром Путіним.
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