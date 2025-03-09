Трамп порівняв агресію проти України та Ізраїлю: у чому різниця

Президент США Дональд Трамп бачить різницю між агресією, яку було здійснено проти України, та атакою на Ізраїль.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

При цьому американський президент погодився з тим, що Ізраїль і Україна були атаковані агресорами, але уникнув чіткої відповіді на запитання щодо однакового ставлення США до обох жертв агресії.

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“Вони [Ізраїль та Україна] є дуже-дуже різними місцями. Ви кажете про різні рівні сили, ви кажете про різні місця у світі”, - сказав він журналістці.

Дональд Трамп наголосив, що Близький Схід “постійно перебуває під атакою”. При цьому він не оминув можливості похвалитися укладеними “угодами Авраама” - серією договорів про нормалізацію відносин між Ізраїлем і арабськими державами, підписаних у 2020–2021 роках.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю президент США Дональд Трамп заявив, що під час свого першої каденції провадив найжорсткішу політику щодо Росії, зберігаючи при цьому хороші стосунки з президентом РФ Володимиром Путіним.

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