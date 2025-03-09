Картина за три долари виявилася витвором відомого художника

Оцінювач Вілл Сайкс повідомив, що картина може коштувати від $3000 до $5000.

Жителька Огайо випадково придбала на аукціоні Goodwill картину за $2,90, яка виявилася справжнім витвором мистецтва вартістю у тисячі доларів.

Відео з цією історією жінка опублікувала в TikTok, передає Martha Stewart.

Маріса Алькорн разом із нареченим знайшла картину в золотій рамі та купила її, спочатку звернувши увагу лише на оздоблення. Однак, вже в машині вона зрозуміла, що це не друк, а справжній живопис, і вирішила провести невелике дослідження.

На нижній частині рами вона помітила табличку з ім’ям Йоганна Бертельсена. Пошук у Google показав, що це ім’я належить американському художнику-імпресіоністу. Зацікавившись, Маріса опублікувала фото знахідки в групі з оцінки мистецтва у Facebook, де отримала підтвердження, що це може бути оригінал.

Щоб отримати професійну оцінку, вона звернулася до галереї Caza Sikes у Цинциннаті. Оцінювач Вілл Сайкс повідомив, що картина може коштувати від $3000 до $5000.

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В оновленому відео, опублікованому в TikTok минулого місяця, Елкорн сказала, що картину було представлено на лютневому аукціоні Caza Sike.

"Це тривало менше ніж 30 секунд, але була серйозна війна ставок. Ціна продовжувала зростати, поки вона нарешті не була продана за 2300 доларів", — сказала вона.

Елкорн та її наречений мають заплатити комісію за продаж, решта грошей піде на їхнє весілля.