Україна продовжує отримувати розвіддані: яка країна допомагає

Британський міністр наголосив на необхідності тривалого миру, а не просто перемир’я.

Розвідувальними даними з Україною продовжує ділитися Велика Британія. Також Лондон надає Києву необхідну для захисту від російської агресії військову допомогу.

Про це заявив міністр з міжурядових зв'язків Великої Британії Пет Макфадден, повідомляє The Guardian.

Він не став критикувати рішення США про призупинення обміну розвідданими з Україною, але наголосив, що його країна такого не зробила.

“Ми підтримуємо Україну, ми продовжуємо постачати Україні зброю, розвідувальну підтримку, допомогу на кіберфронті, тому що ми віримо, що вони ведуть справді важливу боротьбу за свободу своєї країни та здатність вирішувати власне майбутнє”, – заявив він.

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Британський міністр висловив думку, що США намагаються довести війну до кінця, і запевнив, що цю мету поділяють усі союзники України. При цьому Пет Макфадден наголосив на необхідності тривалого миру, а не просто перемир’я.

"Ми хочемо забезпечити не просто припинення бойових дій, а сталий мир... Тимчасове припинення вогню, яке триватиме лише стільки, скільки захоче президент [Росії] Путін, нічого не зробить для забезпечення майбутнього України", – додав він.

Нагадаємо, британське видання Daily Mail з посиланням на дипломатичні джерела у Вашингтоні повідомило, що після зустрічі британського короля Чарльза з президентом України Володимиром Зеленським у своєму заміському маєтку в Сандрігемі президент США Дональд Трамп "охолов" до Британії.

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