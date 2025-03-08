Компанія Maxar відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків

Україна втратила доступ до супутникових знімків американської аерокосмічної компанії Maxar Technologies. Дію українських облікових записів призупинено рішенням американського уряду, тобто адміністрації президента Дональда Трампа.

Про це йдеться у заяві компанії Maxar Technologies.

"Maxar має контракти з урядом США та десятками країн-союзників і партнерів по всьому світу на надання супутникових знімків та інших геопросторових даних. Кожен клієнт самостійно ухвалює рішення про те, як він буде використовувати і ділитися цими даними", - заявили у компанії.

Як зазначили в компанії, один із таких контрактів укладено з GEGD (Global Enhanced GEOINT Delivery program) - програмою уряду США, що надає доступ до комерційних супутникових знімків.

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"Уряд США ухвалив рішення тимчасово призупинити дію українських облікових записів у GEGD", - додали в Maxar.

Як повідомляє Reuters, Національне агентство геопросторової розвідки (NGA) США підтвердило цю дію.

“Відповідно до директиви адміністрації [президента Трампа] про підтримку України, NGA тимчасово призупинило доступ до системи GEGD, яка є основним порталом для доступу до комерційних зображень, закуплених урядом США”, — сказав представник агентства.

Як відомо, Україна використовує супутникові знімки Maxar для відстеження пересування російських військ, оцінки місцевості та допомоги у плануванні військових операцій.

Нагадаємо, окрім призупинення військової допомоги, США припинили надавати свої розвідувальні дані Україні. Такий крок з боку Америки може вплинути на український фронт, зокрема на ефективність використання західної зброї великої дальності.

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